Il presidente Cirio in visita a Eni Versalis

Venerdì 26 maggio il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e i consiglieri regionali Angelo Dago e Gianluca Gavazza hanno visitato lo stabilimento Eni Versalis di Crescentino. "Questa visita dimostra come le biomasse possano diventare una filiera energetica strategica per il futuro del Piemonte" hanno commentato Dago e Gavazza. Il polo di strada Ghiaro è stato acquisito nel 2018 dal gruppo Mossi e Ghisolfi e riconfigurato, grazie ad importanti investimenti, per la produzione di bioetanolo advanced, in conformità con la normativa europea per lo sviluppo delle energie rinnovabili RED II. "Fa piacere che un gruppo come Eni abbia scelto il nostro territorio per l’insediamento di un impianto tanto all’avanguardia, al quale si affiancano i centri di ricerca di Novara e Rivalta Scrivia in provincia di Alessandria – proseguono i consiglieri - Un riconoscimento dell’attrattività del Piemonte che deve però ricordarci quanto il riuso sarà centrale in un futuro ecologicamente sostenibile e sempre più indipendente dalle fonti tradizionali". Il biocarburante viene ricavato dagli zuccheri di seconda generazione estratti da biomasse lignocellulosiche. Un prodotto che non va in competizione con la filiera alimentare. A Crescentino quello che in passato veniva considerato un rifiuto è stato trasformato in ricchezza.