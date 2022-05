L'Asl cerca alloggi arredati in affitto per il personale dell’ospedale

Borgosesia: ricerca appartamenti arredati in affitto per il personale operante all’ospedale Santi Pietro e Paolo. L’Asl di Vercelli ricerca immobili per affitti transitori per agevolare medici, specializzandi e infermieri che operano al nosocomio locale. L’avviso, pubblicato nella sezione “Gare” del sito web aziendale, è rivolto a soggetti privati o imprese, proprietari di alloggi completi di arredi, siti nel territorio del Comune di Borgosesia.

I proponenti potranno mettere a disposizione qualsiasi tipologia di immobile (monolocale, bilocale, trilocale), indicando un canone mensile di affitto e specificando se comprensivo o meno di spese, tramite la compilazione del modello allegato. La proposta non costituisce alcun vincolo per l’Asl. Il contratto di locazione sarà stipulato dall’ASL VC o dal personale medico e sanitario in base alla tipologia di rapporto di lavoro intercorrente con l’azienda sanitaria.

"Con questo avviso – commenta la direzione generale dell’Asl – intendiamo dare risposta a un’esigenza abitativa concreta che ci è stata rappresentata sia da parte del personale medico e sanitario che opera all’interno dell’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia sia da parte degli enti locali della zona. Riteniamo, inoltre, che possa contribuire ad agevolare l’arrivo e la permanenza di nuovi operatori sanitari al servizio della comunità della Valsesia".

Le proposte dovranno pervenire entro lunedì 20 giugno al seguente indirizzo di pec [email protected] o tramite posta ordinaria indirizzate all’Asl Vc - Direttore Struttura Complessa Innovazione Tecnologica e Strutturale/Responsabile Struttura Semplice Patrimoniale Ing. Giuseppe Giammarinaro – C.so Mario Abbiate n. 21 13100 Vercelli, oppure potranno essere recapitate all’Ufficio Protocollo in Corso Mario Abbiate 21 a Vercelli 2° piano nei seguenti orari da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11,30 e dalle 14 alle 15.

L’avviso integrale e la relativa modulistica sono scaricabili al seguente link:

https://aslvc.piemonte.it/component/gare/?Itemid=104#/details/49