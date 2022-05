Rive: rubate le fioriere sul ponte della Molinara

"I panni sporchi si lavano in casa, ma non stavolta".

E' arrabbiato il sindaco di Rive Andrea Manachino, che affida ad un post su Facebook tutta la propria delusione per un vero e proprio atto di inciviltà. "In questi anni sono sempre stato felice di utilizzare parte della mia indennità da sindaco per abbellire il paese con fiori e piante - spiega - Quest’anno erano da poco state posizionate le fioriere sul ponte della Molinara, ma ecco la sorpresa di oggi: erano così belle, che qualcuno ha deciso di prendersene due. Non é il valore economico, quanto il gesto. Le persone che compiono questi atti sono piccole persone, con vite tristi e incapaci di capire che la cosa pubblica non é del Comune, ma di tutti!".