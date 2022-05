Parco per i bambini nella zona delle case popolari di viale Varallo

Borgosesia: rinnovati gli ultimi 3 parchi previsti nel quinquennio dall’Amministrazione comunale. Il progetto “Adotta un parco” nel 2021 ha permesso di raddoppiare il numero di interventi. Con gli ultimi lavori è stato realizzato un'area anche nella zona delle case popolari di viale Varallo, dove non c’era.

Il parco del Villaggio Cravo è il primo dei tre interventi realizzati in questo periodo: all’interno dell’area residenziale si è ricavato uno spazio mai esistito dedicato ai bambini; il secondo intervento riguarda il giardino dei giochi di Sant’Antida, dove si sono messe in sicurezza le sedute, si sono posate le gomme antitrauma sotto alle molle a tutela della sicurezza dei piccoli utenti e, infine, si sono fornite le vernici che le maestre hanno richiesto per disegnare a terra dei giochi (come per esempio la classicissima “settimana”) per coinvolgere i bimbi in divertimenti tradizionali ed educativi. A Bettole è stato completamente rifatto il parchetto già esistente, una piccola area verde un poco dimenticata, come ammettono gli amministratori. Infine, a Cancino, nell’area giochi della scuola dell’infanzia, si è posizionata una struttura ombreggiante dove i bimbi potranno giocare anche nelle giornate assolate e si è provveduto a mettere a norma i giochi esistenti, in attesa di cambiarli con gli interventi.