Gli alpini a "Trino in piazza" con le tazze della pace

Saranno presenti a “Trino in piazza” con le tazze della Pace gli Alpini del Gruppo trinese guidato da Massimo Olivetti.

I valorosi Alpini trinesi, dopo aver svolto il servizio per mesi al centro vaccini al mercato coperto, oltre ad altri innumerevoli servizi a favore della comunità, restano sempre in prima linea. In settimana hanno prestato servizio per la processione di Maria Ausiliatrice, ora sono pronti per “Trino in piazza”. Sempre a favore della gente, gli Alpini di Olivetti sono ancora una volta pronti a dare il proprio contributo. Il “valore alpino”, come è intitolato il “Trentatre”, l’inno nazionale degli Alpini, scritto dal trinese maestro Eugenio Palazzi, è più che limpido e presente nel Gruppo di Trino che si pone come fiore all’occhiello del volontariato trinese. Olivetti e suoi Alpini invitano quindi tutti domenica ad andarli a trovare e ad aiutarli ad aiutare con le tazze della pace.