Diserbo a base di acqua e sale per la sicurezza di persone e animali

Borgosesia: diserbo a base di acqua e sale per la sicurezza di tutti. Nei giorni scorsi amministratori e uffici comunali sono stati diverse volte interpellati da cittadini preoccupati per gli interventi di diserbo attuati, soprattutto i possessori di animali temevano che si fossero utilizzati prodotti nocivi per la salute dei loro beniamini, e quindi hanno chiesto pressantemente spiegazioni alle autorità.

"E’ sempre stata mia cura fare in modo che ogni intervento in città avvenisse nel totale rispetto della salute pubblica, sia delle persone che degli animali - spiega l'assessore alla Tutela degli animali Eleonora Guida - anche nel caso del diserbo, necessario per il decoro urbano, viene seguito lo stesso rigoroso principio: gli operatori utilizzano un a miscela di acqua e sale, che sortisce l’effetto desiderato sull’erba, senza rappresentare alcun tipo di pericolo né per le persone né per gli animali".

Fin dai tempi antichi il sale ha l’effetto di eliminare la vegetazione indesiderata, ma non dà effetti collaterali: "Possiamo tranquillamente portare a passeggio i nostri animali, o lasciarli liberi di correre, senza alcun timore – conclude l'assessore - Lo stesso dicasi per i bambini e per tutti coloro che camminano nelle aree dove è stato praticato il diserbo: non c’è alcun pericolo".