Milan club: festa scudetto e presenza a “Trino in piazza”

Vittoria dello scudetto e presenza a “Trino in piazza”.

Il Milan Club Trino “Franco Baresi” ha vissuto giorni ricchi di euforia con la conquista del titolo di campione d’Italia da parte del Milan col successo ottenuto in casa del Sassuolo. Tantissimi i tifosi rossoneri che domenica scorsa erano in sede a tifare per il Milan nell’ultimo atto del campionato che ha visto la squadra di Stefano Pioli vincere con merito lo scudetto. Ora il Milan Club guidato dal presidente Giuseppe Rapina sarà presente domenica prossima, 29 maggio, a “Trino in piazza” dalle 10 alle 20. Sarà l’occasione per lanciare la campagna tesseramento al club e Rapina spiega: "E’ partita la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2022/2023. Tutti coloro che vogliono abbonarsi devono essere possessori della Carta Cuore Rossonero. Ricordiamo che l’abbonamento verrà automaticamente caricato sulla carta. Chi non sa come richiedere la tessera Cuore Rossonero può venire da noi in sede e gestiremo la richiesta oppure direttamente online in totale autonomia sul sito ufficiale Ac Milan. Stesso discorso per il nuovo abbonamento, è sufficiente presentarsi in sede e noi aiuteremo a scegliere il settore più adatto, oppure si può fare online in totale autonomia o recandosi alla biglietteria di Casa Milan, dove però al momento non emettono tessere Cuore Rossonero".

Rapina aggiunge: "Domenica saremo presenti a “Trino in piazza” e sarà possibile richiederci informazioni su tutti questi aspetti, ma anche per il tesseramento della nuova stagione al nostro Milan Club. Saremo presenti e colorati con i nostri rosso e nero, dopo aver festeggiato lo scudetto e per farlo ancora insieme durante la manifestazione trinese".