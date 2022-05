Accordo tra le associazioni di categoria e il Gal Terre del Sesia

La Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) ha organizzato nella giornata di martedì 24 maggio un incontro tra le associazioni di categoria e il Gal (Gruppo di azione locale) Terre del Sesia.

Presenti alla riunione i responsabili delle associazioni ed alcuni operatori delle varie categorie. Come ha evidenziato la referente per la Valsesia della Cia, Emanuela Ceruti, "vi è la necessità di un nuovo modo di cooperare tra le associazioni ed il Gal Terre del Sesia" e a questo scopo sono stati invitati all’incontro il presidente Franco Gilardi ed il direttore Roberto Veggi. Come ha spiegato Emanuela Ceruti, "al fine di poter permettere ai soci delle associazioni di categoria di partecipare ai bandi del Gal, che saranno aperti nei prossimi mesi e nel prossimo piano settennale in via di definizione, bisognerà far sì che le aziende che vorranno concorrere facciano uno sforzo maggiore in termini di progettualità e collaborazione con le altre aziende del territorio. Per sostenerle è necessario che anche le associazioni di categoria ed i professionisti collaborino tra loro".

Franco Gilardi, presidente del Gal Terre del Sesia, dopo aver individuato alcune criticità riscontrate nelle domande presentate negli ultimi bandi, ha offerto la massima collaborazione da parte dell’ente che presiede mettendo a disposizione personale e competenze. Da parte sua Roberto Veggi ha evidenziato che "molte volte i richiedenti presentano domande con descrizioni sommarie degli interventi che vanno a penalizzare i punteggi nelle graduatorie". Dopo un interessante e costruttivo dibattito Emanuela Ceruti ha proposto di istituire un tavolo di regia tra le associazioni che si ponga come organo di collegamento tra le aziende e il Gal. Franco Gilardi ha informato i presenti che "a breve verranno presentati due nuovi bandi che andranno ad interessare gli agriturismi e tutte le aziende che hanno collegamento con le attività outdoor", invitando quindi le associazioni di categoria ad attivare al più presto il tavolo di regia. Emanuela Ceruti ha concluso impegnandosi in prima persona a rendere operante l’iniziativa, ritenendosi soddisfatta dei risultati ottenuti nella riunione.