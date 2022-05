Trino: dibattito sul "Coraggio di costruire la pace"

Con “Il coraggio di costruire la pace” ripartono domani, mercoledì 25 maggio, i “Sentieri della conoscenza” del Comune di Trino. L’appuntamento è alle 21 al Teatro Civico ed è organizzato dalla parrocchia di San Bartolomeo con il Comune di Trino.

A moderare la serata ci sarà Marina Rasore, responsabile della Commissione diocesiana Giustizia e Pace di Vercelli, ed interverrà don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi. Sarà presente anche il parroco don Patrizio Maggioni. Durante la serata si parlerà di guerra e spiritualità con la presentazione del libro di Papa Francesco “Il coraggio di costruire la pace”. Don Renato Sacco dopo essere stato a lungo Coordinatore Nazionale di Pax Christi, attualmente siede in Consiglio nazionale come consigliere. È stato tra i primi preti obiettori alle spese militari e ha seguito da vicino diversi situazioni di guerra, in particolare a Sarajevo e in Iraq. Sarà un momento di grande confronto su temi di strettissima attualità e sulla necessità di una ricerca più profonda di spiritualità all'interno della nostra società.