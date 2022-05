"Notti di Riso Gigante Vercelli" per i giovani pazienti diabetici

Riso vercellese e diabete di tipo 1 per una serata culinaria dedicata ai giovani pazienti della clinica pediatrica di Novara.

La clinica pediatrica dell'azienda ospedaliero-universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, con la direzione della professoressa Ivana Rabbone, e con il suo team della diabetologia pediatrica, presenta nella serata di venerdì 27 maggio "Notti di Riso Gigante Vercelli"; promuoverà un adeguato consumo del riso, alimento del nostro territorio, e una buona gestione terapeutica per bambini e ragazzi con il diabete di tipo 1, con l'uso di un device tecnologico, un vero e proprio pancreas artificiale, che sa gestire in automatico l'erogazione dell'insulina mantenendo un controllo glicemico. La dimostrazione si terrà nella nuova Mensa del Campus Perrone (Via Perrone 22) a Novara.

Alla base della cura per il diabete di tipo 1 c'è la giusta alimentazione, accompagnata dalla terapia insulinica. Il riso è un alimento base e fonte di energia per la popolazione ed è molto diffuso nelle nostre zone. Il riso bianco, tuttavia, è un alimento ad alto indice glicemico, e ha un ruolo fondamentale il metodo di cottura perchè nel "risotto", rispetto alla bollitura, rende più difficile il controllo della glicemia post-prandiale. Per l'appuntamento si è scelto il riso "Gigante Vercelli", prodotto antico e tradizionale che grazie a Slow Food è stato recuperato, poichè grazie alle sue peculiari caratteristiche lo rende un prodotto eco-sostenibile. Sono attive per questo prodotto le aziende "IDEAriso" soc.agr. srl; "Varalda" fratelli Franco e Piergiorgio e "Tabacchi" di Massimo e Maurizio Tabacchi.

Ivana Rabbone spiega: "Negli ultimi anni la tecnologia è stata un aiuto fondamentale: essa ha permesso ai pazienti con diabete di tipo 1 di raggiungere un controllo glicemico sempre migliore tramite la diffusione dei sensori per il monitoraggio glicemico continuo e una teraia sempre più precisa e specifica tramite pompe insuliniche avanzate (Advanced Hybrid Closed Loop) come Tandem Control, in grado di fare dei boli automatici di correzione in caso di iperglicemia e aumentare, o ridurre, in automatico l'erogazione basale di insulina".

"Notti di riso Gigante Vercelli" aiuterà quindi a far parlare del diabete di tipo 1, dalla tecnologia applicata alla cura del diabete e di alimentazione sostenibile a Km zero basata sul recupero delle tradizioni. Ci sarà anche un cuoco di eccezione, Antonio Colasanto, dottorando in "Food Health and Longevity" conosciuto anche dal grande pubblico per essere stato finalista della decima edizione di Mastechef Italia.