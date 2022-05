Santhià: incetta di medaglie per il Csks Karate di Santhià, che lo scorso fine settimana ha partecipato alla gara di karate organizzata dall’Associazione culturale Kookan di Milano, supportata dalla Yanagi di Vercelli. "E' stata una bella giornata piena di sano agonismo, in un ambiente amichevole e un gruppo di ragazzini e ragazzine determinato a dare il massimo possibile – spiegano i maestri Simona e Icaro Monti - Ragazzi che gareggiavano per la prima volta dopo due anni di assoluto digiuno dalle manifestazioni agonistiche. In tutto 237 atleti suddivisi per grado, età e discipline, Kata e Kumite, con età dai 6 anni agli over 35".

Il Csks – Santhià era presente con 23 atleti, ottenendo 7 primi posti, 8 secondi, 6 terzi posti e 2 quarti posti. Nella disciplina Kata primi classificati Martina Salaris e Federica Passarella, 2° Mohammed Debbab, Maristella Salaris, Desiree Bosco, Christian Furesi, Adele Iacca e la squadra composta da Christian Furesi, Desiree Bosco e Federico Duoccio. Quarti classificati Giulia Menino, Federico Duoccio. Nella disciplina Kumite 1° Maristella.Salaris, Adele Iacca, Federica Passarella, Eric Salaris, Martina Salaris. Secondi Giulia Menino e Marco Franzosi Marco. Terzi Federico Duocci, Claudio Allione, Mohammed Debbab, Matteo Graglia, Desiree Bosco, Christian Furesi. Concludono i maestri: "Siamo orgogliosi di avere atleti bravi e rispettosi delle regole del Karate, grande prova di gruppo vincitori e vinti, sempre insieme ad incoraggiarsi uno con l’altro, è stato bello".