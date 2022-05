Giornata della sicurezza stradale per le primarie Collodi e Pellico

Santhià: Giornata di sicurezza stradale per le classi quinte delle scuole primarie Pellico e Collodi. L'iniziativa, che insegna ad essere buoni pedoni e buoni ciclisti, è in programma venerdì 27 maggio alle 9 in piazza Zapelloni. Un progetto che vede la collaborazione tra Polizia locale, Polizia stradale, carabinieri, Protezione civile, Vigili del fuoco, Avis, Vespa Club Santhià e Gruppo Volontari Soccorso Santhià.

Mauro Bedon, consigliere con delega alla Sicurezza, spiega: "Ai ragazzi saranno illustrati percorsi di sicurezza stradale e come comportarsi in caso di un incidente con le biciclette. Verrà consegnato il “patentino della bicicletta”. Grazie a tutte le forze dell’ordine e associazioni che saranno e agli agenti della Polizia locale per aver organizzato anche quest’anno una giornata con tutte le attività volte a far conoscere le regole della strada fin dalla giovane età, la sicurezza stradale è assolutamente un valore che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, i cittadini del domani. Ringrazio anche chi ha offerto gadget e merende che verranno offerte ai ragazzi".