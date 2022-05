Trino: successo per "Cocco di mamma"

Successo per la prima di “Cocco di mamma”, l’allegra rappresentazione teatrale messa in piedi dal gruppo teatrale de ‘L Lantarnin dal Ranatè. E’ stata messa in scena domenica pomeriggio al Teatro civico davanti a una buona cornice di pubblico. Ma non finisce qui: chi si fosse perso la possibilità di vederla, ‘L Lantarnin riproporrà l’appuntamento questo sabato, 28 maggio, alle 21,30, sempre al Civico. Per informazioni è possibile contattare Mario Martuzzi al 347-6466221.

“Cocco di mamma” è una commedia brillante in due atti, di Valerio Di Piramo, con la regia di Marco Berrone. La storia narra di un figlio mammone sensibile al fascino femminile, la madre è molto gelosa di lui, e la trama vive su tanti battibecchi tra mamma, il figlio e la sua fidanzata, ma da Lione arriverà uno chef francese, con sua figlia, a rendere la storia più piccante. Con il regista Marco Berrone collabora come assistente di scena Domenica Martinotti, mentre il cast è il seguente: Paola Buffa è Gilda, la mamma, Gian Paolo Chiabrera è il figlio Lorenzo, Elisabetta Primavori è la fidanzata Frida, Fabio Zerbinati è lo chef Gabriel con Sebastiana Cellura nelle vesti di sua figlia Sophie.