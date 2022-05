Superenalotto: due 5 centrati a Crescentino e a Cavaglià

SuperEnalotto: centrati due “5” da 19.000 a Crescentino e Cavaglià. La fortuna torna a sorridere al Piemonte: nel concorso del 21 maggio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due "5" del valore di 19.006,38 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata in provincia di Vercelli, mentre la seconda è stata convalidata a Cavaglià, in provincia di Biella. L'ultima sestina vincente in Piemonte risale al 2011, quando il 7 gennaio la vincita di13,5 milioni toccò a Castellazzo Bormida.