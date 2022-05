Domenica 5 giugno staffetta solidale per il Fondo Edo Tempia

Si torna a correre domenica 5 giugno a Santhià: dopo le due passeggiate attorno alla città di aprile e la “24 ore per la vita” di maggio, stavolta è il momento di una staffetta solidale. Saranno ammesse alla prova coppie formate da una donna e un uomo che saranno chiamate a percorrere più giri possibile di un tracciato disegnato al parco Jacopo Durandi.

Lo scopo non è fare meglio degli avversari (la manifestazione non è competitiva) ma alzare il livello della solidarietà: più giri verranno percorsi nell’ora di tempo a disposizione di ogni squadra e più alta sarà la donazione destinata al Fondo Edo Tempia e ai suoi progetti sul territorio per prevenzione, cura e ricerca sul cancro.

La bandiera della partenza verrà sventolata alle 9,30 con il via ai primi concorrenti. L’invito non è solo a partecipare in pista, con informazioni a disposizione contattando organizzatori Angelo Cappuccio ([email protected] ) e Stefano Cavagnetto (via WhatsApp al 347.5781870), in cabina di regia negli eventi sportivi firmati dal gruppo dei volontari di Santhià del Fondo Edo Tempia. £I tifosi saranno i benvenuti - lancia l’appello Angelo Cappuccio - per spingere chi è in pista a correre più giri che può, così da far salire anche l’ammontare della donazione". L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Santhià e ha il sostegno di Entsorgafin Italia, che si è reso disponibile a supportare l’iniziativa benefica.