La trinese Silvia Giraudo a "I soliti ignoti"

"E’ stato divertente, una bella soddisfazione e una bella emozione!". Descrive così la sua partecipazione al programma di Rai Uno Soliti ignoti la trinese Silvia Giraudo. La puntata è andata in onda giovedì sera ed era stata registrata la settimana precedente.

Com’è nata la partecipazione di Silvia Giraudo al programma: "Ho preso parte al casting e visto che cercano sempre delle figure particolari, io essendo una bodybuilder sono stata selezionata, dopo aver svolto i colloqui. La scorsa settimana sono andata a Roma al Teatro delle Vittorie, luogo prestigioso della televisione italiana, e ho preso parte alla puntata del programma. Per me è stata una bella soddisfazione, è stato emozionante. Mi è piaciuto soprattutto per aver potuto dare risalto al nostro sport, il boybuilding, che è un po’ nicchia e non conosciuto da tante persone, così la mia partecipazione è stata motivo per dare visibilità a questa disciplina sportiva e spero di aver contribuito a dare una bella immagine positiva".

In quanto al programma, Giraudo aggiunge: "il mio ignoto era uno di quelli facili, da come ero vestita e vista la mia prestanza fisica era semplice capire che fossi una bodybuilder, e la mia identità è stata subito indovinata. Invece ho avuto ancora spazio nel finale della puntata quando il concorrente deve indovinare chi degli ignoti è legato al parente misterioso e sono stata in ballo fino alla fine perché dubitavano che il parente fosse mio fratello, ma invece non lo era. E’ stato tutto molto bello".