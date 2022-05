Il punto sui lavori ai cimiteri di Trino e Robella

Procedono i lavori ai cimiteri di Trino e Robella e il punto della situazione viene proposto dal sindaco Daniele Pane.

"Abbiamo fatto il punto della situazione con la Afib sugli interventi straordinari e gli ampliamenti - spiega - Al cimitero di Trino il consolidamento del colombaro che aveva dato problemi strutturali, per capirci quello che, dall’ingresso, si trova in fondo a destra, vede le attività e il cantiere volgere al termine: ricordo che quel colombaro stava per crollare. In base alla stima dei lavori e in seguito alle esumazioni del colombaro, abbiamo delle economie sull’investimento fatto e pertanto potremo fare delle migliorie di abbellimento e di riverniciatura delle facciate".

Lavori ormai terminati anche all’altro colombaro più centrale che era oggetto di infiltrazioni d’acqua dalla copertura: "Ora non resta che livellare la pavimentazione interna - prosegue Pane - Infine attendiamo il progetto per appaltare e poi proseguire con i lavori delle pavimentazioni di Robella e Trino, come annunciato nelle scorse settimane, per un investimento che vogliamo fare già quest’anno, sperando anche di poter dare la copertura economica già in modo totale".