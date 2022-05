Trino: gli appuntamenti dell'estate

Dodi Battaglia, Dj Giorgio Prezioso e Paolo Migone sono i primi tre nomi ufficiali della festa patronale di San Bartolomeo che si terrà a Trino dal 26 al 30 agosto.

Li ha annunciati il sindaco Daniele Pane parlando dei prossimi appuntamenti che si svolgeranno in città. "Maggio, giugno e luglio saranno mesi ricchissimi di eventi. Abbiamo iniziato con la “Trino Sacra” per proseguire lo scorso fine settimana col teatro dell’oratorio con “La bella e la bestia” e domenica 22 maggio, e sabato 28 maggio, sarà la volta del teatro de ‘L Lantarnin dal Ranatè - fa sapere - Il 28 maggio torna anche il Carnevale storico trinese col ballo in maschera per i bambini al pomeriggio e per tutti alla sera, al mercato coperto, mentre non ci sarà la sfilata perché non c’è stato modo di organizzare e costruire i carri. Domenica 29 maggio torna “Trino in piazza” con il programma preparato da Aoct per questo evento che è una tradizione consolidata del commercio della nostra città. La settimana successiva sarà dedicata al Comitato del Gemellaggio che ospiterà l’incontro di gemellaggio per diversi giorni con tanti ospiti dalle città gemelle e tanti appuntamenti organizzati per loro e per la città. A giugno tornerà anche la festa della frazione Robella con tre serate divertenti e per tutte le età col Circolo Amici Robellesi. E poi a giugno ci saranno altre manifestazioni a scoperta di cui daremo notizia a breve. A luglio invece la “Notte bianca” concluderà la prima fase degli eventi estivi trinesi".

Pane continua: "A fine agosto ci sarà invece la nostra festa patronale di San Bartolomeo per la quale, dopo aver condiviso il programma con la Pro Loco, abbiamo approvato in giunta le tre serate di cui ci facciamo carico come Comune di Trino. La domenica arriverà Dodi Battaglia, storico membro dei Pooh, il lunedì il ritorno di dj Giorgio Prezioso a grande richiesta, insieme alla sfilata della leva, e il martedì arriva il comico Paolo Migone, noto per il suo camice bianco e l’occhio nero, proveniente da anni di Zelig, ed infine stiamo lavorando per riproporre lo spettacolo pirotecnico. La festa inizierà il venerdì e il sabato con il programma che la Pro Loco renderà noto a breve, ci sarà il luna park e tanti eventi culturali e non. L’estate trinese entra nel vivo fin da subito e proseguirà fino alla fine della stagione. Siamo a completa disposizione dei cittadini e delle associazioni per raccogliere suggerimenti e proposte".