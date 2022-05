La polizia di Vercelli consegna alle primarie le copie de "Il mio diario"

Nella mattinata di oggi, giovedì 19 maggio, il personale della polizia di Vercelli ha provveduto a consegnare ai ragazzi delle scuole primarie del vercellese le copie del “Il Mio Diario”, un’agenda scolastica appositamente dedicata agli studenti giovanissimi, realizzata dalla polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Si tratta dello sviluppo di un progetto educativo che riguarda 23 province italiane e che, per i contenuti proposti, si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani. “Il Mio Diario”, infatti, attraverso contenuti e linguaggio adeguati, affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, del bullismo e del cyberbullismo, nonché quello dell’educazione civica e alla cittadinanza digitale. Anche nell’edizione di quest’anno, il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della polizia nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto.

La cerimonia di consegna è avvenuta all’Istituto Scolastico Lanino di Vercelli, in collegamento on line con tutti gli altri istituti scolastici della Provincia interessati. "Augurando ai ragazzi un forte “in bocca al lupo” per la fine dell’anno scolastico, la consegna del “Il mio diario” in uno degli istituti interessati è stata anche l’occasione per un breve incontro con gli studenti, nel corso del quale il questore di Vercelli ha richiamato brevemente i temi trattati nel diario, evidenziandone l’importanza per lo sviluppo e crescita dei giovani cittadini del futuro", affermano dalla Questura.

Presenti alla cerimonia il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, il vice prefetto Francesca Altomare, la rappresentante dell'Ufficio scolastico territoriale Laura Musazzo, l’assessore del Comune di Vercelli Domenico Sabatino, in rappresentanza del sindaco.