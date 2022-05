Trino: grande successo per lo spettacolo "La Bella e la Bestia"

"Sono contenta di come è andato il doppio spettacolo, abbiamo fatto il pienone entrambe le sere".

Vera Viancino, anima del gruppo teatrale dell’oratorio, commenta così il successo della messa in scena de “La bella e la bestia: la vera bellezza si trova nel cuore!”. La fiaba è stata proposta nella versione di Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. "Dopo tre anni di stop a causa del Covid-19, non vedevamo l’ora di rientrare in scena, emozione che ci mancava dal 2018. Abbiamo fatto il pienone di pubblico entrambe le sere, ci siamo esibiti all’esterno, in oratorio, e il tempo ci ha sorriso. Ora ci prepariamo per l’autunno per riproporre questo spettacolo e per mettere in piedi anche un nuovo progetto. Ho visto in tutti noi e nel pubblico un grande entusiasmo che ci ha riscattati dal lungo periodo di distacco causato dal Covid-19 che ha provocato apatia e pigrizia in tante persone. L’aspetto più faticoso è stato tenere insieme e rimettere in piedi il gruppo di teatro dopo questa lunga sosta".

Sul perché mettere in scena “La bella e la bestia”, Viancino aggiunge: "Volevamo un trama legata alle favole Disney, con tanti personaggi, la più corale possibile e che potesse dare spazio e ruoli ai nostri tanti ragazzi. Così è stato. Il messaggio è nel titolo, la vera bellezza è racchiusa nel cuore". I protagonisti dello spettacolo sono stati Elisa La Loggia (Belle), Gian Luca Attanasio (la Bestia), Sebastiano Viancino (Gaston), Mauro Savino (Maurice), e poi Antony Di Bartolo, Domenico Ausano, Elena Sequino, Rebecca Garavello, Manuela Lioi, Valeria Sanzone, Sofia Sanzone, Letizia Brunelli, Miriam Maggioni, Margherita Peila, mentre Paolo Battistetti era il narratore e tecnico audio, Vera Viancino ha guidato il corpo di ballo composto con Cristina Casaro, Martina Savino, Giulia Savino, Matilde Ferraris, Chiara Lopes, Chiara Maria Maggioni, Beatrice Montarolo, Serena Vaccaneo e Domenico Ausano. La corale di San Bartolomeo ha dato voce ai canti.