Trino: successo per la giornata dedicata alla cardioprotezione

E’ stato presentato con successo il progetto di cardioprotezione della città della Pubblica Assistenza Trinese “Trino col cuore e nel cuore”, nell’ambito del “Defibrillation Day”, la giornata nazionale promossa dall’Associazione nazionale delle pubbliche assistenze con prove pratiche dimostrative.

Il presidente della Pat Mauro Bagna spiega: "La mattinata ha visto un pubblico numeroso a questa iniziativa e sono stati parecchi i cittadini interessati che hanno provato a cimentarsi con le manovre legate all’utilizzo del Dae. In apertura di mattinata abbiamo ufficializzato col sindaco Daniele Pane il completamento del nostro progetto “Trino nel cuore e con il cuore” che prevede la collocazione in città di dieci Dae in punti strategici e due di essi verranno collocati in frazione Robella. Il progetto lo abbiamo dichiarato realizzato con la consegna simbolica di uno dei Dae con teca allarmata e della cartina con la futura collocazione dei Dae stessi. Il progetto è nato su nostra iniziativa ed è stato finanziato dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli".

Alla presentazione il presidente Bagna e il sindaco Pane sono intervenuti per parlare del progetto e Bagna ha ringraziato il sindaco e la Fondazione per il contributo che ha permesso di ultimare il progetto. Pane ha elogiato la Pat per l’importanza dell’iniziativa che è stata resa operativa grazie a fondi pubblici sottolineando il ruolo pubblico dell’attività della Pat il cui acronimo recita appunto Pubblica Assistenza Trinese, associazione da sempre presente a garantire la sicurezza dei cittadini. A breve la Pat consegnerà tutte le apparecchiature al Comune per la collocazione come da progetto. Pane durante la mattinata si è cimentato nella prova col Dae con curiosità ed interesse, facendo da apripista ad altri cittadini. La giornata del “Defibrillation Day” era a livello nazionale e organizzata da Anpas in collaborazione con l’Associazione Progetto Vita-Odv e con Irc Comunità Aps con le quali era stato sottoscritto a febbraio un protocollo d’intesa per il progetto “Facile Dae”.