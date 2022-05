Pertengo: piazza Silvio Piola, la prima in Italia

Un’inaugurazione commossa e partecipata quella di piazza Silvio Piola a Pertengo, avvenuta nella mattinata di sabato 14 maggio. "E' la prima in Italia", fa sapere il sindaco Giovanni Mazzeri.

L’amministrazione comunale ha voluto dedicare il giusto riconoscimento al grande calciatore in presenza di sua figlia Paola e di suo nipote Silvio.

“E’ un riconoscimento particolarmente importante - ha evidenziato Paola Piola - in quanto non è tanto dedicato a papà calciatore ma soprattutto a papà come uomo, come persona. Sono commossa e onorata io come lo sarebbe lui, che era molto legato alle campagne del vercellese e veniva spesso a Pertengo in bici: ha sempre amato profondamente la vita di paese, apprezzando il legame con la comunità”.

