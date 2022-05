Polizia locale: Fabio Ranghino e Luisa Valdo nuovi agenti

Santhià: due i nuovi agenti di Polizia locale in forza al comando della città. Sono Fabio Ranghino e Luisa Valdo. I due neo agenti hanno ricevuto, a Vercelli, la “placca distintiva”, simbolo dell’immissione in ruolo, durante la cerimonia di chiusura dell’89° corso di formazione regionale per operatori di Polizia locale, organizzato dal Corpo di Polizia locale di Vercelli.