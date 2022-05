Il nuovo direttivo della Pro Loco di Fontanetto si presenta e lo fa con una ricca “merenda sinoira” in piazza San Rocco dove inaugura la ritrovata sede all’angolo di via Viotti. Facce nuove, facce giovani che vogliono impegnarsi per Fontanetto e portare un po’ di spensieratezza e movimento dopo i due anni di pandemia. Tanti gli amici, anche dai paesi vicini e i famigliari che si sono presentati domenica all’appuntamento per incoraggiare il nuovo direttivo. Rimane in carica il presidente Renata Avvenengo Ducca mentre i suoi vice sono Davide Maffè e Arturo Pugliese. Tesoriere Marinella Pavia ed Elena Bertolotti segretaria. Sei i consiglieri: Alina Antal, Samuele Grangia, Renato Maffè, Angelo Mocca, Mattia Tavano e Fabio Zucchelli. L’iniziativa vuole essere la prima di tante altre che vedranno impegnata l’associazione. Si va verso la bella stagione e i momenti non mancheranno. Con il nuovo direttivo è partita, inoltre, la campagna tesseramenti.