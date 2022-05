Balconi e aiuole fioriti 2022: al via il concorso

Lamporo: “Balconi e aiuole fioriti 2022. Lamporo in fiore”. C’è tempo fino al 30 maggio per presentare la propria adesione. E’ stata avviata la 4a edizione del concorso per abbellire i terrazzi e le aree esterne visibili al pubblico. All’iniziativa possono aderire tutti i cittadini lamporesi che hanno piacere di decorare balconi, finestre, aiuole e cortili con piante ornamentali o arbusti vegetali a proprie spese, singolarmente o per gruppi condominiali. L’adesione è completamente gratuita. Chi è interessato a partecipare dovrà presentare domanda in Comune.