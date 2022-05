Trino: un fine settimana ricco di appuntamenti

Dalla fiera al teatro dell’oratorio, dal “Defibrillation day” alla camminata ecologica. E’ ricco di appuntamenti il fine settimana trinese.

Sabato 14 maggio in mattinata lungo i due corsi principali torna l’appuntamento della “Fiera di maggio”. Sempre sabato 14 maggio dalle 9 alle 12,30 sotto l’atrio municipale ci sarà il “Defibrillation day”, la giornata nazionale promossa dall’Associazione nazionale delle pubbliche assistenze con prove pratiche dimostrative, e per l’occasione la Pubblica Assistenza Trinese presenterà il progetto di cardioprotezione della città “Trino col cuore e nel cuore”. Il “Defibrillation Day” sarà utile per fornire spiegazioni sui principali sintomi e fattori di rischio dell’arresto cardiaco improvviso e sull’uso del defibrillatore semiautomatico esterno. Grazie a defibrillatori trainer e manichini, messi a disposizione degli istruttori, sarà possibile provare la sequenza della rianimazione cardio polmonare con l’utilizzo del defibrillatore. Il progetto di cardioprotezione "Trino col cuore e nel cuore", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e dal Comune di Trino, consiste invece nel posizionamento di dieci defibrillatori nei punti strategici della città, come scuole, parchi pubblici e casa di riposo.

Sabato 14 e domenica 15 maggio, alle 21, ad ingresso libero, all’oratorio di piazza don Bosco, il gruppo di teatro dell’oratorio presenta “La Bella e la Bestia: la vera bellezza si trova nel cuore!”. Domenica 15 maggio dalle 13,30 alle 18,30 ci sarà la quarta “Camminata ecologica” nel Bosco della Partecipanza, organizzata dal gruppo di Trino di Legambiente Vercellese – Valsesia e da Nova Coop con il presidio Soci Coop di Trino, col patrocinio della Partecipanza dei Boschi e del Parco del Po piemontese. Il ritrovo è alla cascina Guglielmina e alle 14 inizieranno i percorsi nel Bosco, da 7 chilometri e da 2,5 chilometri. Al termine i soci Coop offriranno un ristoro con prodotti offerti da NovaCoop. Iscrizione, comprensiva di copertura assicurativa, a 5 euro, esclusi bambini e adolescenti fino a 12 anni, e il ricavato, tolte le spese, sarà devoluto per iniziative di carattere sociale individuate successivamente dagli organizzatori.