Una giornata di Yoga aperta a tutti al parco delle Lame del Sesia

Domenica 15 maggio l'associazione Yoga Mangalam organizza una giornata all’aperto al parco di Albano Vercellese.

Sarà una lezione aperta a tutti, per chi già pratica, per chi vuole conoscere e fare esperienza di uno yoga integrale. Satyananda Yoga Italia. Nel pomeriggio si terrà una conferenza con una nutrizionista che illustrerà la sana alimentazione per un sano stile di vita yogico. Il ritrovo è fissato alle ore 9.15 in piazza Cesare Battisti a Vercelli per il raduno auto e successiva partenza alla volta del parco.

Per info: 348 4694461 oppure visitare la pagina Facebook dell'associazione.