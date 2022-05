Tra chiese e confraternite: successo per la "Trino Sacra"

Si è svolta sabato pomeriggio la seconda edizione della “Trino sacra” che ha visto coinvolte le confraternite, le chiese e le scuole superiori trinesi.

Il sindaco Daniele Pane commenta: "Ringraziamo la cittadinanza per la partecipazione alle tante attività che abbiamo programmato per celebrare il patrimonio culturale del nostro territorio. È stato emozionante vedere il contributo dei giovani trinesi dell'Istituto Alberghiero e del Liceo Artistico per questo momento di festa della nostra città. Questo è proprio ciò che vogliamo: una cittadinanza che sappia valorizzare e tramandare l'eredità culturale di Trino senza distinzione d'età. Grazie al lavoro svolto dagli studenti del liceo Alciati di Trino, sotto la supervisione dei docenti di lettere e storia dell'arte, sul sito www.trinosacra.it è possibile accedere alle descrizioni accurate delle otto chiese che fanno parte del percorso della “Trino Sacra”. Tutte corredate da audio guida".

“Trino sacra” ha visto la sfilata delle confraternite con la visita alle chiese di San Giovanni Battista, Santissimo Sacramento, San Bartolomeo, Orazione e Morte, Santa Maria della Neve, San Domenico, San Francesco. Al mercato coperto si è poi svolto il rinfresco e per chiudere il concerto di musica sacra della Tubae Harmonicae composta da due trinesi, Marcello Trinchero, alla tromba barocca e alla concertazione, e Bruno Raiteri, alla viola, oltre a Erika Patrucco, alla tromba barocca, Marco Zanco, ai timpani, Matteo Straffi, tenore, Vittoria Panato, al violino, Regina Yugovich, al violino, Anna Sakharova, al violoncello, Claudio Mazzeo, al contrabbasso, Roberto Passerini, al clavicembalo.