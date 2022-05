Stecco e Dago riconfermati alla guida delle commissioni sanità e Ambiente

I consiglieri regionale vercellesi Alessandro Stecco e Angelo Dago, della Lega Salvini Piemonte, sono stati riconfermati alla presidenza rispettivamente della commissione Sanità e della commissione Ambiente.

La Quarta commissione, che si occupa della sanità, assistenza, servizi sociali e delle politiche degli anziani, continuerà ad essere guidata da Alessandro Stecco, medico vercellese. Confermato anche Angelo Dago alla presidenza della Quinta commissione che si occupa di tutela dell’ambiente e impatto ambientale. Dago in passato aveva coperto anche il ruolo di assessore provinciale di Vercelli con deleghe analoghe. “Ringraziamo i colleghi della maggioranza - dichiarano Dago e Stecco dopo la formalizzazione degli incarichi - per il rinnovo della fiducia nel nostro operato. Affrontiamo il Consiglio regionale di oggi e già domani si torna in aula con i rispettivi gruppi di lavoro, per supportare giunta e assessori nei due ambiti su cui il Piemonte, attraverso il Pnrr, andrà a costruire il suo futuro: la salute dei cittadini e quella dell’ambiente in cui vivono”.