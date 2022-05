Cigliano: alla Soms tornano gli specialisti della chirurgia vascolare.

Mercoledì 11 maggio la sede dell'associazione in via Romualdo Bobba 26 ospiterà una conferenza legata al Progetto prevenzione salute, già attivato negli anni scorsi. I contenuti spazieranno dalle vertigini e dai disturbi dell'equilibrio alle patologie aneurismatiche relative al distretto aorto-iliaco. Relatori saranno Davide Lazzaro e Sebastiano Bucolo, medici dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, “due professionisti di grande valore già conosciuti in precedenti incontri a Cigliano” sottolinea il presidente della Soms Luigi Bobba.

L'appuntamento è per le ore 21 con ingresso libero e aperto a tutti. Per informazioni ci si può rivolgere all'associazione Solidarietà e mutuo soccorso (che ha organizzato l'appuntamento in collaborazione con Vita Tre) telefonando al 334 9944965 oppure mandando una e-mail a [email protected]