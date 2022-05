Asigliano: il programma di martedì 10 maggio

La quinta giornata di festa ad Asigliano, oggi martedì 10 maggio, vedrà protagonisti i maratoneti che dalle ore 20 si metteranno alla prova con la corsa podistica “I 4 cantoni”.

Per quanto riguarda invece la cena, il ristorante aprirà regolarmente alle 19,30 con menù alla carta e la grande grigliata mista, per chiudere in bellezza una cinque giorni di kermesse culinaria. A seguire Andrea Deregibus & The Rivermen allieteranno gli spettatori con la “Noel Gallagher tribute night”, il tributo al cantante e musicista degli Oasis Noel Gallagher.