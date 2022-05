Il Riso di Baraggia Dop celebrato a Los Angeles

Il Consorzio di Tutela della Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese partner, con il Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina della seconda edizione del Bbwo (Barolo & Barbaresco World Opening) organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Si tratta della seconda grande manifestazione nell’ambito della campagna di comunicazione europea nei mercati USA e Cina, “Top Tales – A Piece Of Europe On Your Table” che ha l’obiettivo di aumentare la notorietà di questi Prodotti nei due mercati. La due giorni Bbwo si è aperta il 28 aprile con la presentazione a giornalisti, critici e sommelier delle due nuove annate di Barolo e Barbaresco. Le degustazioni sono state seguite dalla cena di gala nei Paramount Picture Studios di Hollywood, in cui è stato servito un gran risotto al Barolo preparato con riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop. La varietà presentata e molto apprezzata nell’occasione è stata il S.Andrea, simbolo autentico del territorio di Baraggia.

Il 29 aprile l’evento è proseguito all’Hotel Intercontinental di Los Angeles Downtown per il Grand Tasting, per stampa, commercio e consumatori. In concomitanza si sono svolti seminari educativi dedicati a Barolo, Barbaresco, Riso di Baraggia Dop e Fontina Dop. Il seminario dedicato al riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop ed alla Fontina Dop, tenuto da Elisabetta Converso, ha avuto un grande riscontro sia in termini di presenze che di interesse verso il prodotto. “La seconda edizione del Bbwo è stata un grande successo. Il riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop a Los Angeles ha avuto importanti riscontri ed è stata una grande emozione - ha detto Carlo Zaccaria, presidente del Consorzio - Ringraziamo vivamente il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina per questa straordinaria occasione di far conoscere la nostra cultura enogastronomica fatta di passione e tradizione”.