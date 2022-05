Fusione Gattinara-Lenta: ha vinto il no

Fusione Gattinara-Lenta: vince il no. A Lenta boom di affluenza. Domenica 8 maggio i cittadini dei due Comuni sono stati chiamati a votare sul quesito "Volete l'istituzione di un nuovo comune denominato Gattinara mediante fusione dei comuni di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli?”. A Gattinara, su 6729 aventi diritti al voto, si sono recati alle urne 1652 elettori. 1641 i voti ritenuti validi: 654 i si, 987 i no, 4 le schede bianche e 7 le nulle. L’affluenza alle urne si è assestata al 24,55%. A Lenta invece l’affluenza è stata del 81,43 %. Su 700 elettori ben 570 sono andati a votare. 144 i si, 420 i no, 6 le schede nulle. Con la vincita del no nessuna fusione verrà messa in atto.