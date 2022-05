Asigliano: il programma di lunedì 9 maggio

Dopo le emozioni della Corsa dei buoi di domenica, oggi, lunedì 9 maggio, si apre la quarta giornata di patronale.

Alle prime luci dell’alba del lunedì della patronale, un gruppo di volontari si è sparpagliato per le vie del paese per distribuire a tutte le famiglie il “Pane benedetto di San Vittore”. Queste “michette” verranno consumate nel corso dell’anno, soprattutto in quei momenti in cui la salute vacilla. Una pagnotta verrà consumata nel corso della giornata, le altre di “riserva”. E’ una usanza che si perde nei secoli e per gli asiglianesi è una ennesima dimostrazione di quanta “fede” e “fiducia” nutrono per questo Santo venuto dalla Mauritania e martirizzato nella “Selva dell’Olmo”. Alle 11, don Gianfranco Brusa ha celebrato la messa in suffragio di tutti i defunti della nostra comunità. Nel pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi e scatenarsi con le giostre del luna park, ed è importante sottolineare che ogni attrazione avrà il costo simbolico di 1 euro che sarà poi devoluto in beneficenza.

Alle 19,30 gli chef del Comitato Folkloristico saranno lieti di proporre ancora una volta i loro piatti all’interno del salone polifunzionale, e da metà serata in poi largo ai giovani con una serata interamente dedicata loro firmata dal Gruppo Musicale Graffito93.