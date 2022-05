Trino: un fine settimana ricco di iniziative

Ricco fine settimana di appuntamenti a Trino fra “Trino sacra”, “Camminata ecologica” e azalea dell’Airc.

Oggi, sabato 7 maggio, torna “Trino sacra” con la sua seconda edizione dopo l’esordio del 2019. L’appuntamento è alle 16,30 alla chiesa di San Lorenzo dove alle 17 partirà la sfilata delle confraternite con la visita alle chiese di San Giovanni Battista, Santissimo Sacramento, San Bartolomeo, Orazione e Morte, Santa Maria della Neve, San Domenico, San Francesco. Alle 19 ci sarà il rinfresco al mercato coperto, dove alle 21 chiuderà la giornata il concerto di musica sacra della Tubae Harmonicae di Marcello Trinchero. Oltre alle confraternite trinesi, ne arriveranno anche da Biella, Vercelli e Alessandria. Grazie agli studenti del liceo artistico “Alciati” all’ingresso di ciascuna delle otto chiese sarà disponibile un QR code da inquadrare con lo smartphone per accedere a una web-app che raccoglie video, descrizione dell’edificio e delle opere al suo interno. Alle visite nelle chiese saranno presenti gli studenti dell’artistico e dell’alberghiero “Ronco” a condurre i visitatori. L’alberghiero inoltre gestirà il rinfresco al mercato coperto.

Nello stesso luogo alle 21 ci sarà il concerto di musica sacra barocca dell’orchestra Tubae Harmonicae, composta da due trinesi, Marcello Trinchero, alla tromba barocca e alla concertazione, e Bruno Raiteri, alla viola, oltre a Erika Patrucco, alla tromba barocca, Marco Zanco, ai timpani, Matteo Straffi, tenore, Vittoria Panato, al violino, Regina Yugovich, al violino, Anna Sakharova, al violoncello, Claudio Mazzeo, al contrabbasso, Roberto Passerini, al clavicembalo. Il programma: la “Sonata in Re maggiore” di Johann Anton Reichenauer, “Regina coeli” di Joseph Bodin de Boismortier, “Concerto in Re maggiore” di Georg Philipp Telemann, “Ave Regina” di Johann Joseph Fux, “Concerto in sol minore RV 157” di Antonio Lucio Vivaldi, “Cessate terreni plausus mundi” di un anonimo dei primi del diciottesimo secolo.

Domenica 8 maggio al mattino con “Mamma ti regalo un’azalea” torna l’azalea della ricerca dell’Airc. Con un contributo minimo di 15 euro sarà possibile avere le azalee e ci si potrà informare sui progressi della ricerca e ricordare alle donne l’importanza di aderire agli screening raccomandati e di adottare stili di vita corretti che possono ridurre fino al 70 per cento l’insorgenza dei tumori. Le azalee verranno distribuire a Trino in piazza Mazzini e a Robella, ma anche a Palazzolo, Motta de’ Conti, Tricerro, Morano sul Po e Brusaschetto. I volontari dell’Airc saranno supportati come sempre dalla collaborazione dell’Atrap.

Altro appuntamento di domenica 8 maggio, dalle 13,30 alle 18,30, è quello con la quarta “Camminata ecologica” nel Bosco della Partecipanza organizzata dal gruppo di Trino di Legambiente Vercellese – Valsesia e da Nova Coop con il presidio Soci Coop di Trino, col patrocinio della Partecipanza dei Boschi e del Parco del Po piemontese. Il ritrovo sarà alla cascina Guglielmina e dopo le operazioni di iscrizione alle 14 inizieranno i percorsi tra i sentieri del Bosco: uno di circa 7 chilometri e uno più corto di circa 2,5 chilometri. Al termine i soci Coop offriranno un ristoro con prodotti offerti da NovaCoop. La quota d’iscrizione, comprensiva di copertura assicurativa, è di 5 euro, esclusi bambini e adolescenti fino a 12 anni. Il ricavato, tolte le spese, sarà tutto devoluto per iniziative di carattere sociale che verranno individuate successivamente dagli organizzatori.