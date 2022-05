Le azalee dell'Airc a Motta de' Conti

Motta de' Conti: domenica 8 maggio, in occasione della Festa della mamma, sarà riproposta l'iniziativa benefica a favore dell'Airc. Dalle 9,45 la referente, il vicesindaco Cristina Ferraris, sarà presente con lo stand per la distribuzione delle azalee, a fronte di un'offerta minima che concorrerà a sostenere le attività dell'Associazione per la ricerca sul cancro.