La squadra Futsal Club Santhià conquista la serie C2

Traguardo raggiunto dalla squadra Futsal Club Santhià, squadra di calcio a 5, che dalla serie D Figc è riuscita a conquistare il pass per giocare in serie C2 nella prossima stagione. Il 3 maggio i ragazzi, arrivati secondi in campionato, hanno affrontato e battuto 6-4 il Nizza Monferrato nella finale di playoff. "Siamo una giovane squadra di calcio a 5 che ha militato nella scorsa serie D del campionato FIGC. Il progetto non è altro che la realizzazione di quello che è un sogno di tutti noi: giocare a futsal e raggiungere degli ottimi obiettivi - commenta il presidente e capitano della squadra Abdelhamid Hajoubi - La nostra società nasce come una squadra di amici che giocano insieme da una vita, più di 20 anni, ma mai ci saremmo aspettati una promozione in serie C2 al primo anno. Ringrazio chi ha creduto nel progetto: i nostri sponsor, la Provincia per averci assegnato il palazzetto Luca Turi, Anas Bousairi e Lorenzo Caruso, vice presidente e dirigente della società. Infine il Sindaco e l’Amministrazione Comunale che sono venuti a fare il tifo per noi, il mister El Habib e il mister Ferrarotti che ci ha guidati fino ai playoff, tutti i giocatori che hanno lavorato duramente per questo traguardo, e infine, chiunque ci ha supportato e spero continui a farlo. Ora ne avremo bisogno più che mai".