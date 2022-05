Azalee ed erbe aromatiche per sostenere la Lilt

Caresana: azalee, erbe aromatiche per sostenere la Lega italiana per la lotta ai tumori. Dopo il successo della prima edizione nel 2021, sabato 7 maggio, in occasione della Festa della mamma, la fiduciaria Lilt Pinuccia Necco e alcune collaboratrici saranno presenti dalle 10 alle 18, all'angolo tra corso Italia e via Senatore Abbiate, con lo stand per la distribuzione delle piantine. "I proventi raccolti concorreranno a sostenere i progetti di prevenzione - spiega Pinuccia Necco -. Avrò al mio fianco alcune amiche che mi aiuteranno nella realizzazione dell'iniziativa benefica. A fronte di un'offerta minima si riceverà una piantina fiorita o un'aromatica. A grande richiesta avremo anche alcuni vasetti di roselline".