Asigliano: lo spettacolo di falconeria, antica ed affascinante arte

Pochi giorni ancora e tutto sarà pronto per lo spettacolo di falconeria di domenica 8 maggio pomeriggio: al mattino, infatti, verrà allestito il presidio nell'ex campo sportivo insieme a Daniele Cominetti, presidente dell'associazione "Il mondo nelle ali".

Alle 15 si terrà una presentazione della falconeria, definita da Cominetti "L'arte di cacciare con gli uccelli rapaci" così da arrivare preparati alle 18,30 quando ne verrà messa in scena una dimostrazione. "Il mondo nelle ali" è un'associazione che si ripromette di promuovere la conoscenza della falconeria, dell'equitazione, della pastorizia e della natura in generale, tramite laboratori didattici e attività di intrattenimento volti a sensibilizzare i giovani al rispetto degli animali e della bellezza che ci circonda. Le dimostrazioni in cui l'associazione si impegna includono la possibilità di assistere al silenziosissimo volo notturno dei rapaci e l'opportunità di "giocare al logoro" con un falco, tramite la simulazione della vera attività predatoria dell'animale. Chiunque sia interessato ad approcciarsi a questo mondo, anche solo per conoscerlo un po' più da vicino e con l'assistenza di un esperto, potrà farlo nella giornata di domenica nell'area dell'ex campo sportivo di Asigliano.