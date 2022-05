Storia di viaggi in Tamil Nadu e in Myanmar: fotografie

Santhià: "Storia di viaggi in Tamil Nadu e in Myanmar" è il titolo del percorso fotografico proposto dalla Compagnia dell'Armanc e curato da Dario Foglia di Controluce Vercelli. Martedì 3 maggio alle 21 in biblioteca civica saranno proiettate immagini che faranno immergere lo spettatore nei colori e nella cultura di quella parte di India. Si potranno vedere alcune tra le meraviglie della Birmania: la Shwedagon Pagoda, i villaggi galleggianti del lago Inle, i templi di Bagan fino alle spiagge di Ngapali nel golfo di Arakan.