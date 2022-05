Asigliano: l'imperdibile spettacolo delle fontane danzanti

Acqua e fuoco, due elementi naturali, un unico spettacolo. Tutto ad Asigliano, in occasione della patronale.

Questo si propone di portare in scena la storica ditta Naldy's venerdì 6 maggio con le "Fontane danzanti". A partire dalle 22 l'ex campo sportivo diventerà teatro all'aperto di un suggestivo appuntamento fatto di luci, colori, musica, in grado di emozionare e stupire spettatori di qualsiasi età. Tanta fantasia ma anche tanta esperienza alla base degli spettacoli di Dante e Maria Naldi, illusionisti in attività con le loro fontane itineranti dal 1950: furono i primi a portare il genere in Italia e seppero sfruttare le tecnologie di ultima generazione per dar vita a show dal forte impatto emotivo e dalla carica adrenalinica, unendo sapientemente l'energia e il calore del fuoco all'adattabilità dell'acqua.

Oggi la tradizione del duo Naldy's prosegue grazie allo studio e alla ricerca portati avanti dal figlio della coppia Michelangelo Naldi e dalla nipote Jessica, che hannocostituito un team giovane pronto a solcare i palchi e i teatri di tutt'Italia, e non solo, con passione e determinazione. Tutti pronti, dunque, a spalancare gli occhi ma anche il cuore davanti alla loro speciale performance di venerdì.