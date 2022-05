Asigliano: cinque serate di musica ed emozioni

Anno dopo anno la festa patronale di Asigliano si è sempre distinta come kermesse a tutto tondo e anche per il 2022, dopo il lungo stop causa pandemia, non poteva che confermarsi tale con un fitto calendario musicale.

Pensiamo a un'attività qualunque che faccia parte della nostra quotidianità: se scegliamo le canzoni che amiamo come sottofondo, tutto sarà in un certo senso più semplice e leggero, perchè la musica porta con sè la spensieratezza e si infila tra i nostri pensieri tenendoli a bada. E poi la musica è condivisione: di un momento, di un'emozione, di un ricordo. Ecco perchè senza di lei l'atmosfera non sarebbe la stessa, ed ecco perchè le cinque serate di festa saranno animate da cinque diverse orchestre che esploreranno l'intero panorama musicale.

Ad aprire le danze, venerdì 6 maggio dalle 22,15 in poi, sarà DJ Mad con una serata revival anni '70-80-90 tutta da ballare e cantare. Sabato 7 e domenica 8, dalle 21,30, saranno due serate dedicate al liscio, rispettivamente con gli arrangiamenti dell'Orchestra spettacolo Luigi Gallia e Tonya Todisco. Lunedì 9, invece, la serata sarà dedicata ai giovani con il gruppo Graffito93, e infine saranno Andrea Deregibus & The Rivermen a chiudere il programma musicale con un emozionante tributo a Noel Gallagher degli Oasis martedì 10 sera. Tutte le serate si terranno nella tensostruttura allestita nel parco comunale e saranno a ingresso gratuito.