Per verde pubblico e patrimonio arboreo stanziati 260.000 euro

Trino: il Comune investe nel verde pubblico cittadino. "A causa di alcuni ridarti dovuti ad adempimenti amministrativi non siamo potuti partire con il servizio, come avremmo voluto, già da inizio aprile - spiega l'assessore Alberto Mocca - Recupereremo il ritardo rapidamente arrivando come di consueto ovunque, chiediamo quindi pazienza, a volte la burocrazia ci rallenta un pochino".

Oltre ai circa 180.000 euro che sono stati investiti per il servizio di manutenzione del verde, ovvero taglio erba nei parchi, siepi, diserbo meccanico, bagnature, diserbo ecologico e trattamenti fitosanitari, il Comune ha stanziato altre importanti risorse. "L'importo ammonta ad 80.000 euro - prosegue Mocca - destinati a interventi straordinari di potature e messa in sicurezza di tutto il patrimonio arboreo della città. Abbiamo provveduto, come ormai ogni anno, alla piantumazione dei fiori stagionali nei punti di interesse, ovvero le entrate del parco dell'Aeronautica, il monumento dei caduti e tutte le fioriere presenti. È in fase di redazione anche un intervento straordinario ai cimiteri di Trino e Robella sia sul verde che sulle pavimentazioni, che puntiamo di realizzare tra questo e il prossimo anno. Una Trino, curata, fiorita e ben tenuta ogni anno, è l'impegno a cui puntiamo ogni giorno".