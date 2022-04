Via Francigena e terre del riso tra musica barocca e classica

Partono da San Germano i “Percorsi barocchi e classici sulla Via Francigena e nelle terre del riso 2022”. La 9a edizione della stagione concertistica così intitolata esordirà oggi, sabato 30 aprile, nella chiesa parrocchiale del paese. Dalle ore 18 si esibiranno i solisti dell'Orchestra da Camera italiana Antonio Vivaldi, diretti dal maestro Roberto Allegro. L'appuntamento, organizzato in sinergia con il Comune, prevede in scaletta brani di Vivaldi, Anfossi e Mozart. Il concerto è organizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di San Germano.