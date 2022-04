Sassi-sorriso alla CRI, operazione benefica

Il grande impegno per la Croce Rossa di Alberto Bruciaferri e della moglie Elena Bertarelli. La coppia, che condivide la passione per la pittura, ha donato alla Cri locale 130 sassi-sorriso. Durante la pandemia i coniugi hanno aderito ad un iniziativa nata nelle Marche con lo scopo di regalare un sorriso in un momento particolarmente difficile per tutti.

I sassi, dipinti dando spazio alla fantasia, venivano poi lasciati in luoghi accessibili, affinché potessero essere "trovati".

È stato un enorme successo, e la produzione di sassi faticava a stare al passo con l'entusiasmo dei crescentinesi che davano la caccia ai "sassi-sorriso" postando la fotografia su Facebook.

La coppia ha pensato a come rendere ancora più importante per la comunità l'impegno artistico e così è nata l'idea di darli in beneficenza: "Chi li desidera potrà acquistarli nel banchetto della Croce Rossa durante le manifestazioni, oppure direttamente nella sede facendo un'offerta - dice Bertarelli - Il denaro raccolto è devoluto a scopo benefico per finanziare le attività della Cri".