Taglio del nastro per la mostra “Adriano Olivetti, il coraggio dell’utopia”.

Venerdì pomeriggio il sindaco Vittorio Ferrero e l’assessore alla cultura Antonella Dassano hanno presentato l’esposizione di materiali appartenenti alla Fondazione Adriano Olivetti.

Il progetto ideato dall’Uni3 e dal Liceo Newton di Chivasso in collaborazione con l’Archivio Storico Olivetti di Ivrea, curato in loco dall’associazione Collezioni, Mostre e Turismo con la collaborazione del gruppo comunale di Protezione Civile e del comitato locale della Croce Rossa Italiana, è stato seguito nei dettagli da Dassano.

Torna così a rivivere l’ex chiesa della Resurrezione in via Bena, dove l’esposizione si potrà visitare il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, e venerdì 6 maggio dalle 15 alle 19; sabato 7 maggio, alle 16.30, ci sarà una conferenza dal tema “Il mondo Olivetti” tenuta dal direttore dell’associazione Archivio Storico Olivetti, Enrico Bandiera, sempre nella ex chiesa della Resurrezione.

Per le visite guidate delle scuole è necessaria la prenotazione al numero 3495877384.