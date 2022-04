Florida, Mondiali per club: "La qualificazione premio per i ragazzi"

Gattinara: un’esperienza, quella dei Mondiali per club di Orlando, che farà crescere gli atleti dei Wildcats Future. "La qualificazione - afferma Donato Zanolo della dirigenza Gym&Cheer - è stata il premio per i nostri ragazzi. Gli unici europei a partecipare nella loro categoria a questo Mondiale per Club in cui sono state ammesse solo squadre statunitensi e una squadra canadese. Nella patria del Cheerleading è l’equivalente di giocare contro il Brasile allo Stadio Maracanà. Meglio di questo non potevamo chiedere".

L’esperienza americana continua con il progetto Valsesia in the World. "I nostri ragazzi - afferma Carlo Stragiotti della dirigenza ed anche lui in viaggio - già durante la gara hanno avuto modo di stringere nuove amicizie con gli atleti delle altre squadre. Dobbiamo continuare a spingere sulla promozione, e gli atleti sono entusiasti di scambiarsi doni e materiale promozionale con uno bellissimo spirito di fratellanza verso gli altri. Sono ottimi ambasciatori per la Valsesia. Dobbiamo essere orgogliosi di loro".