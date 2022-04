Domenica 1° maggio viabilità modificata per la maratona

Santhià: domenica 1° maggio si terrà la 5a edizione dell’appuntamento sportivo “Del Riso…la Maratona”, organizzato dall’Asd Sport Cultura e Vita, dal Comune di Santhià e dall’Atletica Santhià. Una kermesse sportiva, ma soprattutto una vetrina culturale ed enogastronomica del territorio vercellese. La manifestazione prevede la competizione sui 42 chilometri, sulla mezza maratona e i 10 chilometri omologati Fidal.

Alle tre gare si aggiungono la 10 chilometri e la 5 chilometri non competitive, aperte a tutti, giovani e meno giovani. Il 1° maggio la viabilità sarà modificata: dalle 8,15 alle 15 previsto divieto di transito e sosta su piazza Zapelloni, via Manzoni, corso Sant’Ignazio (da via Bernini a piazza Vittorio Veneto), corso Nuova Italia (da Piazza Vittorio Veneto a via Tagliamento), via Montebianco, via Matteotti, via Alice Castello, corso II Giugno, via Virgilio, via Dante Alighieri (da via Ariosto a via Carducci), via D’Annunzio, via Raffaello Sanzio e parte di via Colombo (dalla rotatoria di fronte al supermercato Lidl a via Raffaello Sanzio). E' quindi consigliato parcheggiare in piazza Allende, via Tagliamento, Foro Boario, Ipparco Coop, con uscita solo su via Ferraris, e piazzale di via Pellico. Agli abitanti di via Colombo si consiglia di utilizzare i parcheggi adiacenti alla palestra Salus, in quanto non interferiscono nel percorso di gara. La stazione ferroviaria rimarrà accessibile all'utenza.