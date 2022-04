Camminata ecologica al Bosco della Partecipanza

Ci si può iscrivere fino a sabato 7 maggio alla quarta edizione della “Camminata ecologica” che si svolgerà domenica 8 maggio nel Bosco della Partecipanza di Trino. Oggi, sabato 30 aprile, e sabato 7 maggio, durante il mercato e al punto vendita Coop si raccoglieranno le adesioni e verranno fornite indicazioni sul percorso.

La manifestazione ritorna dopo i due anni di Covid-19 ed è organizzata dal Gruppo di Trino di Legambiente Vercellese–Valsesia e da Nova Coop con il Presidio Soci Coop di Trino, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. L’appuntamento è per l’8 maggio dalle 13,30 alle 18,30 con ritrovo alla cascina Guglielmina. Sono previsti due percorsi da 7 e 2,5 chilometri, e la quota d’iscrizione è di 5 euro: il ricavato, dedotte le spese effettuate, verrà devoluto per iniziative di carattere sociale in seguito individuate dagli organizzatori.