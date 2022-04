"Un bilancio regionale coraggioso che investe sul futuro"

“Dopo la crisi pandemica, siamo di fronte ad un bilancio coraggioso ed imponente che investe sul futuro della nostra regione nei settori strategici per garantire sviluppo, prevenzione e solidarietà. Nonostante la tragica situazione finanziaria ereditata e la difficile congiuntura economica nazionale ed internazionale, questa Giunta e le forze di maggioranza continuano a lavorare per la ripresa economica e per la prosecuzione di tutti i servizi. Nessun aumento di tasse e nuovi investimenti destinati all'innovazione ed alla crescita". Così ha dichiarato il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti nella dichiarazione di voto finale sul bilancio di previsione 2022-2024, dopo 3 giorni di impegno anche notturno a Palazzo Lascaris.

“La difficoltà di reperire risorse in campo sanitario e di promuovere nuove assunzioni di personale medico ed infermieristico è una questione aperta nel confronto col Governo. L’auspicio è che il Governo non lasci sole le regioni, specialmente quelle attente come la nostra che hanno ritenuto di investire risorse finanziarie proprie per stabilizzare il personale sanitario impiegato nell’emergenza Covid".

"L’attenzione sul bilancio è stata rivolta a molti comparti della vita economica e sociale - continua Riva Vercellotti - dal sostegno al comparto manifatturiero, all’incremento di risorse e impegno nei settori del turismo, commercio, sport, famiglia, istruzione, ambiente, agricoltura, protezione civile. Non posso infine non ricordare e ringraziare Giunta e maggioranza per il ripristino dei danni al Canale Cavour a seguito dell’alluvione del 2020".